Premios Martín Fierro a la TV: qué bahiense se quedó con una de las estatuillas más importantes
El Hotel Hilton vuelve a ser la sede elegida para la ceremonia, que cuenta con la conducción de Santiago del Moro.
El Hotel Hilton de Buenos Aires vuelve a ser el lugar elegido para la entrega de los Martín Fierro a lo mejor de la Televisión Abierta, los premios organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).
Durante la ceremonia se reconoce a lo más destacado de la pantalla chica en 35 categorías, en una de las noches más esperadas del año.
El encargado de llevar adelante la conducción es Santiago del Moro, quien asume por tercera edición consecutiva el desafío de anunciar a los ganadores desde el escenario principal.
Durante la ceremonia se distinguió a Mirtha Legrand con el premio Martín Premio Leyenda.
También se entregó el Martín Fierro Minuto de Oro, al partido entre Argentina y Colombia por la final de la Copa América, el 14 de julio de 2024. En ese momento, Del Moro anunció que el Mundial de 2026 se podrá ver por Telefe.
Además, el bahiense Gastón Duprat se quedó con una de las estatuillas, por su labor en la dirección de El Encargado y Terapia alternativa. Sin embargo, no estuvo presente en la gala para recibir su premio.
También se desarrolló un homenaje al periodista Jorge Lanata, ocurrida a fin del año pasado.
Martín Fierro 2025: los ganadores
Estas son las 35 ternas que compiten en esta edición de los Martín Fierro 2025. Los ganadores se marcan en negrita.
Ficción
- El encargado (eltrece) – Guillermo Francella y Gabriel Goity
- El método (elnueve) – Paola Barrientos
- Iosi, el espía arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro
- Margarita (Telefe) – Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte
Periodístico
- A la tarde (América) – Karina Mazzocco
- GPS (América) – Rolando Graña
- LAM (América) – Ángel de Brito
Humorístico / de actualidad
- Bendita (elnueve) – “Beto” Casella
- Pares de comedia (NET) – Luis Rubio
- Pasó en América (América) – Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli
Deportivo
- Carburando (eltrece)
- Conmebol Libertadores (Telefe) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
- Copa América (Telefe) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
- JJ.OO. París 2024 (Televisión Pública) – Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previchera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans
Noticiero diurno
- Arriba argentinos (eltrece) – Nacho Otero y Valeria Sampedro
- El noticiero de la gente (Telefe) – Germán Paoloski y Milva Castellini
- Telenueve al mediodía (elnueve) – Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino
Noticiero nocturno
- América noticias (América) – Rolando Graña y Soledad Larghi
- Telefe noticias (Telefe) – Rodolfo Barili
- Telenoche (eltrece) – Nelson Castro y Dominique Metzger
Interés general
- La noche de Mirtha (eltrece) – Mirtha Legrand
- Nara que ver (elnueve) – Nara Ferragut
- Susana Giménez (Telefe) – Susana Giménez
Musical
- La peña de morfi (Telefe) – Lizy Tagliani y Diego Leuco
- Pasión de sábado (América) – Marcela Baños
- Planeta 9 (elnueve) – Edith Hermida y Maia Chacra
Magazine
- A la Barbarossa (Telefe) – Georgina Barbarossa
- Cortá por Lozano (Telefe) – Verónica Lozano
- DDM (América) – Mariana Fabbiani
- Mañanísima (eltrece) – Carmen Barbieri
Cultural / educativo
- Argentina de película (América) – Tete Coustarot
- Proyecto tierras (Telefe) – Germán Martitegui
- Tecno tendencias (América) – Fernando Carolei
Entretenimientos
- Ahora caigo (eltrece) – Darío Barassi
- Escape perfecto (Telefe) – Iván de Pineda y “La China” Ansa
- Los 8 escalones (eltrece) – Guido Kaczka
Big show
- Bake Off famosos (Telefe) – Wanda Nara
- La noche perfecta (eltrece) – Sebastián Wainraich
- Noche al Dente (América) – Fernando Dente
Reality
- Cantando 2024 (América) – Florencia Peña
- Gran hermano 2024 (Telefe) – Santiago del Moro
- Survivor, expedición Robinson (Telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe
Gastronomía
- Ariel en su salsa (Telefe) – Ariel Rodríguez Palacios
- Comer para creer (América) – Lourdes Sánchez
- Qué mañana! (elnueve) – Mariano Peluffo
Viajes / turismo
- Iván de viaje (Telefe) – Iván de Pineda
- Resto del mundo (eltrece) – Federico Bal
- Tenés que ir (elnueve) – Hernán Lirio
Programa de servicios
- ADN buena salud (Televisión Pública) – Milton Dan y Mariana Kersz
- BA emergencias (elnueve)
- Intelexis mujer (NET)
Jurados
- Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off famosos – Telefe)
- Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino (Cantando 2024 – América)
- Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz (El gran premio de la cocina – eltrece)
Branded content
- El gran bartender (Gancia – Diego Poggi – Telefe)
- Historias de estación (Axión – Lele Cristobal – Telefe)
- Que nadie se quede afuera (Citroën C3 – Telefe)
Labor en conducción femenina
- Pamela David (Desayuno americano – América)
- Mariana Fabbiani (DDM – América)
- Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe)
- Verónica Lozano (Cortá por Lozano – Telefe)
- Wanda Nara (Bake Off famosos – Telefe)
- Juana Viale (Almorzando con Juana – eltrece)
Labor en conducción masculina
- Darío Barassi (Ahora caigo – eltrece)
- Iván de Pineda (Escape perfecto e Iván de viaje – Telefe)
- Santiago del Moro (Gran hermano – Telefe)
- Guido Kaczka (Los 8 escalones – eltrece)
Labor periodística femenina
- Carolina Amoroso (Telenoche – eltrece)
- Soledad Larghi (América noticias – América)
- Romina Manguel (Opinión pública – elnueve)
- Gisele Sousa Dias (Telefe noticias – Telefe)
Labor periodística masculina
- Rodolfo Barili (Telefe noticias – Telefe)
- Nelson Castro (Telenoche – eltrece)
- Claudio Rígoli (Telenueve central – elnueve)
Cronista / movilero
- Roberto Funes Ugarte (A la Barbarossa – Telefe)
- Cecilia Insinga (Arriba argentinos y Mediodía noticias – eltrece)
- Oliver Quiroz (A la tarde – América)
- Daniel Roggiano (El noticiero de la gente – Telefe)
Panelista
- Luis Bremer (A la tarde – América)
- Diego García Sáez (Todas las tardes – elnueve)
- David Kavlin (Todas las tardes – elnueve)
- Pía Shaw (A la Barbarossa – Telefe)
Actor protagonista de ficción
- Guillermo Francella (El encargado – eltrece)
- Gabriel Goity (El encargado – eltrece)
- Benjamín Vicuña (Terapia alternativa – eltrece)
Actriz protagonista de ficción
- Isabel Macedo (Margarita – Telefe)
- Natalia Oreiro (Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
- Carla Peterson (Terapia alternativa – eltrece)
Actor de reparto
- Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
- Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
- Rafael Ferro (Margarita – Telefe)
Actriz de reparto
- Julia Calvo (Margarita – Telefe)
- Romina Gaetani (Buenos chicos – eltrece)
- Verónica Llinás (El fin del amor – eltrece)
Revelación
- Lola Abraldes (Margarita – Telefe – Personaje: Daisy)
- Mora Bianchi (Margarita – Telefe – Personaje: Margarita)
- Ramiro “Toti” Spangenberg (Margarita – Telefe – Personaje: Merlín)
Labor humorística
- Marcos “Bicho” Gómez (Zona mixta mañana – Televisión Pública)
- Peto Menahem (La noche perfecta – eltrece)
- Nazareno Mottola (La peña de morfi y Susana Giménez – Telefe)
Autor / guionista
- Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
- Leandro Calderone y Cris Morena (Margarita – Telefe)
- Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El encargado – eltrece)
Director
- Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita – Telefe)
- Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
- Mariano Cohn y Gastón Duprat (El encargado y Terapia alternativa – eltrece)
Director de no ficción
- Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024 – América)
- Fernando Emiliozzi (Bake Off famosos – Telefe)
- Ramiro Vicente (Telefe noticias – Telefe)
- Sergio Zaraza (Survivor, expedición Robinson – Telefe)
Aviso publicitario
- Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia GUT
- Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata – Agencia La América
- Historias argentinas, Renault – Agencia Publicis
- Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Producción integral
- Bake Off famosos (Wanda Nara – Telefe)
- Survivor, expedición Robinson (Alejandro “Marley” Wiebe – Telefe)
- Telenueve central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – elnueve)
