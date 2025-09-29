Vuelve Soda Stereo: el trío más famoso se reúne con su formación original “gracias a la tecnología”

Cinco años después del comienzo de la gira Soda Stereo Gracias Totales, que volvió a reunir en un escenario a Charly Alberti y Zeta Bosio y a Gustavo Cerati desde las pantallas -junto a cantantes invitados-, la productora PopArt anunció esta tarde el lanzamiento de "Soda Stereo Ecos", un show que se realizará el 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado. La banda que nunca se fue, la que marcó la historia del rock en español y que unió a generaciones enteras a través de sus canciones, vuelve a latir más fuerte que nunca. Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre”, señala el comunicado difundido por la productora.

El mismo comunicado aclara que este espectáculo no se trata de “un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo”.

En síntesis, lo que se sabe hasta aquí es que Charly y Zeta estarán presentes en el escenario pero que, a diferencia de lo que fue Soda Stereo Gracias Totales, Gustavo no aparecerá desde una pantalla sino que estará “presente” gracias a la tecnología más novedosa disponible que desde la productora definen como “mucho más que un holograma”. Sus guitarras y su voz sonarán en sincro con el bajo de Zeta y la batería de Charly.

Es de esperar que las entradas “vuelen” y rápidamente se sumen más fechas. Tratándose de Soda Stereo y de su importancia a nivel continental, seguramente estas primeras fechas activen más temprano que tarde una gira por Latinoamérica. (LN)