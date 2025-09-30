Los hinchas se manifestaron en contra de la dirigencia de Independiente pese al comunicado

Tras la igualdad 0-0 ante Racing por el Clásico de Avellaneda, Independiente se vio envuelto en una polémica alrededor de la próxima marca que realizaría la vestimenta en 2026, que enfureció a sus hinchas.

En primer lugar, el descontento se demostró en las redes sociales, pero luego, varias agrupaciones opositorias a la actual dirigencia realizaron una fuerte convocatoria frente a la sede de Avellaneda, para reclamar por el escándalo.

La Avenida Mitre al 470 fue el sitio donde los fanáticos del Rojo se reunieron y manifestaron en contra de los directivos, con principal eje en el cambio de sponsor, aunque fue la gota que colmó el vaso, ya que también se realizaron críticas por lo sucedido con la U. de Chile y por cuestiones generales del mandato actual.

Varios pasacalles decoraron la escenografía con acusaciones y reprobaciones hasta dentro de la política del club. Desde "Trajeron 40 refuerzos y no pudieron poner un alambrado" a "100 propuestas para fundir a Independiente".

La decisión de cambiar de sponsor se tomó principalmente por el plano económico y fue impulsada por el presidente Néstor Grindetti.

La noticia estalló a los fanáticos que cuestionaron la resolución por la presencia internacional y el prestigio que tiene la marca que lo viste desde hace ya 16 años.

"El Club Atlético Independiente informa a sus socios, socias e hinchas que, a la fecha, no existe contrato firmado para el sponsoreo técnico más allá del 31 de diciembre de 2025", aclaró en el inicio el comunicado.

Luego, el mensaje especificó que la oferta de la empresa argentina que tanto repudio generó, está por encima de la alemana.

"Durante el último mes, la Comisión Directiva ha evaluado las propuestas recibidas tanto de PUMA como de ATOMIK, y en este proceso la oferta de ATOMIK prevalece, hasta el momento, por sobre la continuidad de PUMA", expresan.

"Las negociaciones se encuentran en curso y PUMA sigue teniendo las puertas abiertas para mejorar su última oferta. En ese sentido, la dirigencia se encuentra en contacto con la marca para avanzar en una propuesta superadora y acorde a la grandeza de la institución más importante de América", concluyen.

Además, Puma iniciaría acciones legales debido al escándalo por el incumplimiento de la cláusula Right of First Refusal (ROFR), que reserva el derecho de preferencia y otorga la oportunidad de igualar la oferta recibida por un tercero.

La marca alemana se manifestó sobre el suceso y dejó en claro su postura: “La empresa ha cumplido con todas las etapas requeridas para avanzar con la renovación, y seguirá utilizando todos los mecanismos formales disponibles para continuar acompañando”.