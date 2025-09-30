Descompensación: falleció un policía que custodiaba un banco en Villa Mitre

Un lamentable desenlace se produjo esta mañana en uno de los accesos a Villa Mitre, cuando un policía que custodiaba un banco se descompensó y falleció dentro de una farmacia cercana.

El agente, identificado como el subteniente José Luis Ibacache Gallegos, tenía 38 años, era casado y con una hija y pertenecía al Cuerpo de Caballería, aunque hacía horas Polad (extras, como policía adicional) en la sucursal del banco Nación ubicada en Falucho 185.

Las autoridades fueron alertadas de la situación poco después de las 9.15, cuando desde la farmacia ubicada en XX de Septiembre y Falucho -ubicada a pocos metros de la entidad crediticia- se dio aviso del ingreso del uniformado, que instantes después se descompensó.

Luego se supo que el hombre era insulinodependiente y que habría ingresado de urgencia a la farmacia en busca de una aguja para inyectarse insulina, aunque se sentó en una silla y no pudo ser reanimado.

Pese a que se le hicieron maniobras de RCP no fue posible recuperar al policía, quien falleció poco antes de las 10.

Al lugar, además del servicio de emergencia sanitaria, llegó personal del Comando de Patrullas y también de la Policía Científica, para realizar las pericias de rigor.