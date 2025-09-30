Investigan las causas de muerte de una mujer que cayó de un edificio céntrico

La policía local investiga las circunstancias de la muerte de una persona que cayó al vacío desde un edificio ubicado en O’Higgins al 400.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió alrededor del mediodía, en inmediaciones del colegio El Solar.

La víctima era una mujer de 81 años.

Ante situaciones de emergencia podés comunicarte con la línea municipal 107. En prevención y atención trabajan la Unidad Operativa de Consultas en Salud Mental y el equipo Red de Vidas (4551159 - 2914261642) / Desde todo el país podés contactarte con el Centro de Asistencia al Suicida: 0800 345 1435 ó 135.