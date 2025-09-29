Buscan a un hombre desaparecido en la jornada del domingo

La Justicia bahiense emitió un aviso de búsqueda de un bahiense de 49 años que falta de su casa desde la jornada del domingo.

Se trata de Raúl Domínguez, quien desapareció de su casa en Castelli al 400 y no se tuvo más información de su paredero.

Al momento de ausentarse de su hogar, vestía un pantalón deportivo y buzo color blanco.

Es de contextura física delgada, tiene 1,80 metros de altura, pelo corto castaño oscuro, tez blanca, ojos marrones y no posee barba. Se aclaró que se trata de un paciente psiquiátrico.

Posee teléfono celular, pero no tenía dinero ni tarjeta Sube.

Ante cualquier tipo de información, comunicarse al teléfono 911 o con la Comisaría Segunda, al 0291 455-6643.