Material de abuso sexual infantil: allanaron un departamento céntrico

Un departamento ubicado en un edificio céntrico fue allanado para recolectar pruebas por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento, pedido por la UFIJ Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia y ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 1, se dio en el tercer piso del edificio de Vieytes 353.

La investigación se inició a través de un reporte de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), del cual surgió que la empresa Imgbox denunció que un usuario de esa plataforma, el 7 de enero pasado, subió dos archivos de imagen de una niña menor de 13 años mostrando sus partes íntimas.

Personal de Cibercrimen Región Interior Sur llevó a cabo el procedimiento, con el objetivo de registrar y secuestrar elementos tecnológicos que pudieran contener material ilícito.

Los efectivos lograron secuestrar el gabinete de una computadora de escritorio, dos discos rígidos y un Iphone, que serán peritados en busca de elementos de interés para la investigación.

Hace algunos días se habían realizado otros dos allanamientos por causas similares, pero que nada tienen que ver con esta investigación.