El emotivo regreso de Benjamín Vicuña a Chile con sus hijos y un homenaje a Blanquita

Tras semanas intensas y de mucha exposición, Benjamín Vicuña viajó a Chile junto a sus hijos menores, Magnolia y Amancio, para pasar unos días en la casa de campo familiar en Pirque, un lugar cargado de recuerdos de su infancia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el actor escribió en redes sociales “Volver a mis raíces… enseñarles a los míos el amor por este lugar”, escribió al compartir un reel que reúne postales del viaje, los chicos recorriendo en jardines, acariciando caballos, jugando con conejos, pavos reales, y momentos cotidianos rodeados de naturaleza.

En las imágenes también aparecen su mamá, Isabel Luco Morandé, y su marido, Oussama Aboughazale, quienes los recibieron en la propiedad. Su pareja, Anita Espasandín, acompañó la escapada y mostró escenas de almuerzos al aire libre y paseos por el predio.

Uno de los momentos más significativos del video es la imagen de Vicuña junto a la caballeriza marcada con el cartel “Blanquita”, un homenaje a su hija Blanca, fallecida en 2012, y un símbolo que lo conecta con su historia cada vez que vuelve a Chile. (NA)