Presunta violación: el suboficial dijo que la relación fue consentida

La víctima y el acusado prestan funciones en la base rosaleña, aunque el hecho sucedió en un domicilio particular.

Martín Eduardo Molina Benegas, el suboficial de la Base Naval de Puerto Belgrano acusado de abusar de una marinera que presta funciones en la fuerza, negó los cargos al declarar hoy, luego de ser detenido.

La indagatoria, que en principio se había anunciado como postergada para mañana, finalmente se realizó hoy y estuvo a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, quien investiga la denuncia de la joven de 20 años.

Molina Benegas negó su vinculación con los hechos que se le imputan, afirmó que con la joven tuvo un encuentro por voluntad de ambos y brindó un relato que ahora debe ser objetivado por los investigadores del caso.

Según la investigación, el 12 de septiembre último, en un domicilio de la calle Urquiza al 100 de Punta Alta, el hombre tomó por la fuerza a la mujer en contra de su voluntad, la accedió de manera carnal y la sometió a otras situaciones abusivas hasta que la víctima pudo retirarse del lugar.

Molina Benegas quedó imputado por tres hechos de abuso sexual con acceso carnal.

La causa continúa en trámite de investigación y están previstas varias medidas de prueba ordenadas por el fiscal, a fin de determinar los pasos a seguir.