El Municipio recibió una Torre Laparoscópica de última generación

El Municipio de Coronel Rosales concretó la entrega de una nueva Torre Laparoscópica para el Hospital Municipal Eva Perón, adquirida a través de una donación del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales, por un monto superior a los 24.000 dólares.

La incorporación de este equipamiento representa un avance sustancial para el sistema de salud público local, ya que viene a reemplazar a la torre anterior, que contaba con más de 20 años de uso, se dijo desde el área de Prensa local.

Con esta nueva tecnología, se expresó que el servicio quirúrgico podrá trabajar con mayor precisión, calidad de imagen y seguridad para los pacientes.

La torre laparoscópica es un dispositivo fundamental para la realización de una amplia variedad de cirugías mínimamente invasivas, permitiendo diagnósticos más precisos, recuperación más rápida y menores complicaciones postoperatorias.

Entre los procedimientos que posibilita se encuentran:

- Cirugías generales: hernias, vesícula, laparotomías.

- Cirugías artroscópicas traumatológicas, como intervenciones de rodilla.

- Cirugías urológicas: cistoscopias y resecciones transuretrales (RTU).

- Cirugías ginecológicas, como ligaduras de trompa.

- Cirugías torácicas mediante toracoscopia, esenciales para diagnosticar y tratar afecciones pulmonares y pleurales (tumores, infecciones, derrames).

- Procedimientos de otorrinolaringología, como correcciones de tabique.

Además, en pacientes oncológicos, este equipo permite extraer muestras de manera precisa para su análisis, contribuyendo a diagnósticos más certeros y oportunos.

La entrega de la torre se realizó en el quirófano del Hospital Eva Perón, con la presencia del intendente Rodrigo Aristimuño, el secretario de Salud, Jesús Equiza; la administradora del Hospital, Luciana Strak; y el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Rosales, Diego Piñero.

El intendente Aristimuño destacó que “esta donación significa un salto de calidad para nuestro hospital. Es tecnología moderna al servicio de nuestros vecinos, y una muestra concreta del trabajo articulado entre el Municipio y las instituciones de nuestra comunidad”.

VIH

En tanto en el laboratorio del Hospital "Eva Perón" se realiza el test rápido de VIH durante todo el año y en cualquier horario.

Se trata de una prueba muy simple, el resultado se brinda en unos minutos y lo más importante:

es voluntario, gratuito y completamente confidencial, se expuso desde el área de Salud comunal.

"La prevención no depende del tipo de vínculo que tengas, sino de decisiones y cuidados compartidos. Construí tus propias estrategias de cuidado porque los vínculos cambian, los cuidados no", se mencionó como mensaje en la campaña del cuidado de la salud.

Mamografías

Se mantiene el servicio de estudios mamográficos en la esquina de Mitre y Rodríguez Peña.

Se encuentra a cargo de las voluntarias de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (Lalcec) filial Punta Alta y el centro de salud local.