Significativa experiencia educativa de profesores y alumnos rosaleños

Varios establecimientos educativos de Coronel Rosales formaron parte de un proyecto que resultó en la realización de murales, experiencia que fue seleccionada como significativa en el territorio representando a la Región 22, para que forme parte del libro Educación Física Bonaerense, cuya edición posiblemente será el próximo año.

La inspectora de Educación Física, Lorena Carrizo, dijo que la propuesta surgió con la intención de plasmar el trabajo de las escuelas 10 y 23, y el CEF 72 que participan de los Juegos Escolares Bonaerenses en su tercera edición.

“Desde la Dirección de Educación Física nos pidieron a los inspectores del área la recopilación de trabajos significativos, con lo cual estaba todo dado para hacer realidad la experiencia. Fue entonces que nos reunimos con los directivos y profesores que habían participado en los JEBO, además de los titulares de Deporte y Desarrollo Comunitario de la comuna local”, comentó, tras lo cual destacó que la idea de los murales fue de Germán Cejas, director del CEF (Centro de Educación Física).

“Luego se sumó la Escuela de Artística porque los Juegos incorporaban a esta modalidad y además necesitábamos su colaboración para poder llevar adelante los murales. Hicimos la técnica de paste up en el Polideportivo municipal, con los profesores, maestras y chicos de sexto grado”.

“Después, restaban los murales, donde también intervino la Secundaria 9, que tiene orientación en Arte, y la Secundaria 6, que hicieron esa tarea en los horarios de clases. El Municipio, en tanto, nos ayudó con todos los materiales”, expresó Carrizo.

“Fuimos trabajando todos a la par. La escuela de Artística hizo el boceto y el delineado. Trabajamos todo el año y finalmente se concluyeron los murales”, dijo la inspectora.

En el acto de presentación estuvo, en representación del Concejo Deliberante, su vice presidenta primera, la concejal de Potencia, Andrea Vogel.