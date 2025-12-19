Cuatro días de asueto para los empleados municipales rosaleños

El intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño firmó el decreto mediante el cual se declara el asueto administrativo, en el ámbito de la Administración Pública Municipal, para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026.

Se indicó, además, que los secretarios de las distintas reparticiones adoptarán las medidas tendientes a mantener el funcionamiento de los servicios públicos indispensables sin que ello signifique erogaciones presupuestarias para el erario municipal.

También se exceptuó de la aplicación de esta medida a todo el personal dependiente de la Secretaría de Salud que preste servicios y cumpla funciones destinadas a la cobertura de servicios considerados esenciales, los que estén a cargo de las guardia y emergencia del Hospital Municipal "Eva Perón", CAPS y Hogar Municipal del Anciano.

Lo propio ocurrió para el personal afrectado al servicio de la recolección de residuos sólidos urbanos.

Además, se hizo lo mismo para las guardias de las áreas que comprenden a la Secretaría de Seguridad, Dirección de Tránsito, Dirección de Ambiente, Dirección de Defensa Civil, las guardias, el Servicio Local y del Área de Género, incluyendo a los agentes que dependan de la Dirección de Turismo y que se encuentren destinados a cubrir la temporada estival.