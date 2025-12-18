Por su cumpleños, aceptó solo dinero como regalo y luego lo donó a Bomberos

Se acercaba su fecha de cumpleaños y a Pedro Di Giácomo se le ocurrió: ¿Y si coloco una urna para que mis familiares y amigos depositen el dinero que quieran?

El vecino así pensó una manera diferente de compartir la llegada de sus 80 años. Lo hizo, pero con un firme propósito: los fondos recaudados los donaría a la Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta.

"En abril me fui a San Martín de Los Andes a visitar a mi hijo, que cumplía años, al igual que mi nieto, y ahí me preguntó qué iba a hacer para mi cumpleaños y le dije que nada porque desde que no está mi esposa es lo mismo cumplir 80, 81 o 72. Acá, en Punta Alta, lo comenté con mi hija y mi nieta mayor, y también me insistieron para los festejos", contó Pedrito (así lo llaman sus allegados en forma cariñosa para diferenciarlo de su padre, el conocido y recordado comerciante Pedro Di Giácomo).

"Una noche que no podía conciliar el sueño, me puse a pensar y dije lo voy a hacer a mi manera, con la gente que yo quiero que esté presente. Hice una lista; cuando quise acordar tenía bastante gente. Cobro dos mínimas y mucho no podía hacer. Mi nieta me confeccionó la tarjeta y puso: no se aceptarán regalos, sí se podrá colaborar con los Bomberos".

"Entonces me hice una urna pintada de rojo, con calcomanías de los bomberos. Al cumpleaños invité a 50 personas, de las cuales me fallaron dos. Una de las personas que no concurrió, me envió una transferencia de 200 mil pesos, que se sumaron a lo recaudado en el salón y que dio un total de 563.500 pesos".

¿Y por qué eligió a Bomberos como destinario para esos fondos? "Porque es una entidad que siempre necesita y no te pide nada a cambio. Ellos trabajan, no reciben sueldo, arriesgan su vida. Es una cosa maravillosa. Acá en Punta Alta los conocemos a todos".

"Cuando llevé la urna, el presidente de la Asociación me dijo (entre risas): ahora vamos a ver cuánto lo quieren. Finalmente se sorprendió y expresó 'esto nos viene de maravillas'. Lo único que hice es aportar una idea y salió muy bien. Nos divertimos mucho en el cumpleaños y además pudimos cumplir con ese noble ojetivo. Yo vivo a 100 metros del cuartel central, desde los 3 años, los escucho siempre y veo su actividad. Realmente salió todo espectacular".