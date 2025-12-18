Los 12 años de HAPIC

La Organización No Gubernamental HAPIC (Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli) cumple 12 años y lo celebrará junto a la comunidad.

El próximo sábado, a las 17.30, se invitó a participar de una salida de interpretación natural con avistaje de aves a cargo del guía Gustavo Larracoechea.

El punto de encuentro será el mirador de aves.

Se recomendó llevar gorro, agua, protector solar y de ser posible, binoculares (la ONG lleva algunos).

Finalizada la actividad, se compartirá la torta de cumpleaños. Por ello, los asistentes pueden llevar mate.