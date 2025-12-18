Bahía Blanca | Jueves, 18 de diciembre

Punta Alta.

Los 12 años de HAPIC

El sábado, a las 17.30, habrá un encuentro a la vera del camino que conduce a Arroyo Pareja.

Foto: Archivo

La Organización No Gubernamental HAPIC (Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli) cumple 12 años y lo celebrará junto a la comunidad.

El próximo sábado, a las 17.30, se invitó a participar de una salida de interpretación natural con avistaje de aves a cargo del guía Gustavo Larracoechea. 

El punto de encuentro será el mirador de aves.

Se recomendó llevar gorro, agua, protector solar y de ser posible, binoculares (la ONG lleva algunos).

Finalizada la actividad, se compartirá la torta de cumpleaños. Por ello, los asistentes pueden llevar mate.

 

