Presentan un proyecto que promueve el ahorro y uso eficiente de la energía en oficinas municipales

El concejal Daniel Medina (Bien Común) presentó un proyecto que promueve el ahorro y uso eficiente de la energía en los edificios públicos municipales rosaleños.

La propuesta incluye el reemplazo paulatino de luminarias por otras basadas en la tecnología LED, el uso racional de electrodomésticos y equipos de aire acondicionado y el aprovechamiento de energías renovables.

"Queremos desarrollar una política pública que trascienda gobiernos y priorice un mayor control de lo que gasta el Municipio en el pago del gas y la energía eléctrica", dijo Medina.

El edil agregó que para ahorrar energía y lograr un consumo eficiente "es necesario control, austeridad y planificación".

"Un Municipio que sea eficiente en el manejo del gasto va a tener mayores recursos disponibles para responder a las demandas de la comunidad", dijo.

Añadió que el control de la temperatura en los equipos de refrigeración, la colocación de artefactos eficientes y el contar con financiamiento que promueva la incorporación de energías renovables en las dependencias son ejes centrales.

"El proyecto vuelve a reiterar nuestra propuesta de aliarnos con entidades como la Liga de Municipios Contra el Cambio Climático que han financiado distintos programas en la región. Rosales debe empezar a trabajar con entidades del tercer sector como muchas ciudades vecinas vienen haciendo con resultados altamente positivos para los vecinos", concluyó.