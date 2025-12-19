Concluyó la repavimentación de un sector de calle De la Madre

El Municipio de Coronel Rosales informó que ayer finalizaron las tareas de repavimentación de calle De la Madre, entre Buchardo y avenida Jujuy.

Según indicaron, se trató de "una intervención integral para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial", en un sector donde el estado del asfalto impedía seguir con trabajos solo de bacheo.

Agregaron que forma parte de "un plan de repavimentación vigente y responde a una readecuación de las arterias a intervenir", ya que inicialmente se iba a repavimentar Rivadavia al 500.

"Tras una evaluación técnica del estado de la carpeta asfáltica se resolvió priorizar calle De la Madre, cuyo deterioro ya no permitía continuar con tareas de bacheo", afirmaron desde la comuna.

Además, destacaron que la decisión apunta a "optimizar los recursos disponibles y dar respuesta a las necesidades más urgentes, garantizando obras duraderas que mejoren las condiciones de circulación para vecinos y vecinas".