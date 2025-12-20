Estrella celebrará mañana los 10 años del ascenso a Primera
El plantel campeón de 2015 disputará un partido en el Luis Álvarez.
Se cumplen hoy los 10 años de Estrella en Primera del básquetbol local y mañana lo conmemorarán, con un partido homenaje donde participarán los integrantes de ese plantel, enfrentando a diferentes jugadores de otros tiempos y los actuales que no estaban por entonces en el equipo.
El mismo está previsto para las 21, en el Luis Álvarez, con entrada gratuita, con el fin de reunir a quienes vivieron de cerca ese ascenso y todos los que de una u otra manera disfrutan de la continuidad en la división mayor de la ciudad.
La noche del 20 de diciembre de 2015, Estrella le ganó a Argentino, en el Ardubilio Severini, 84 a 82, en suplementario (68-68), selló la serie 3-1 y ascendió luego de 18 años.
Se trató del quinto ascenso en la historia, después de subir en 1942, 1945, 1980 y 1989.
El plantel lo conformaron Franco Cardone, Agustín Almirón, Matías Specogna, Emiliano Deminicis, Maximiliano Sterz, Damián Carci, Mariano Trellini, Santiago Quiroga, Alan Pan, Bruno Troccoli, Nahuel Cámara y Andrés Almirón. Entrenador: Claudio Queti. Asistente: Juan Dobal. PF: Miguel Mayoz.
Así se vivió la consagración:
Franco Cerqueiras