Noche de los Comercios, kits escolares de ATE y artistas para Pehuen Co

Hoy, de 20 a 23, llega La Noche de los Comercios, una propuesta que organizada en conjunto entre el Municipio y los comerciantes de la ciudad, pensando en dinamizar el centro y acompañar al comercio local en la previa de las fiestas.

Habrá peatonal en Rivadavia e Irigoyen, con locales abiertos, descuentos, promociones y sorteos, y además música en vivo para cerrar la jornada: el escenario estará en Plaza Belgrano, con bandas locales.

En tanto desde la comisión administrativa de la Asociación Trabajadores del Estado en Punta Alta se indicó a sus afiliados que para acceder a los kits escolares será necesario inscribirse y, para ello, habrá tiempo hasta el próximo lunes 22.

Para completar la anotación, se deberá presentar el certificado de escolaridad del hijo o hija, entre 5 y 17 años, junto con el último recibo de sueldo, al siguiente correo: [email protected]

La entrega de los kits se realizará en febrero de 2026.

Desde ATE se dijo que "se trata de un paso sencillo y un beneficio enorme: que cada hijo e hija de afiliados reciba su kit escolar para empezar el año con herramientas".

Mientras, el Municipio de Coronel Rosales lanzó una nueva convocatoria destinada a artistas callejeros que quieran formar parte de la grilla cultural de la temporada estival en Pehuen Co.

Quienes deseen postularse deben enviar su propuesta al correo [email protected].