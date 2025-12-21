Se prevén obras de cloacas claves y se esperan medidas preventivas

Natalia Miguel

El Municipio tiene en carpeta la realización de obras cloacales, con el aporte económico de la Provincia, considerando que se trata de una necesidad urgente debido al estado crítico de las cañerías, algunas con más de 50 años de antigüedad.

Los recientes eventos climáticos agravaron el funcionamiento de la red, exponiendo filtraciones, roturas y fallas del sistema, según se expresó desde la comuna local.

En tal sentido, el intendente Rodrigo Aristimuño expuso que “esta resolución es un paso enorme para resolver un problema histórico de Punta Alta. Después de décadas sin inversiones estructurales en la red cloacal, hoy avanzamos en una obra que va a mejorar la vida de más de 18 mil personas. Es una decisión que gestionamos junto a la Provincia y que demuestra, una vez más, que cuando el Estado está presente puede transformar la realidad.

Así se refirió respecto a la inversión oficial de $1.832.386.561,62, gestionada en conjunto con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, con apertura del proceso licitatorio para mediados del mes próximo.

Una obra para más de 18.000 vecinos que contempla el recambio total de 4.060 metros de cañerías cloacales, que actualmente presentan un alto nivel de deterioro.

Las tareas incluirán:

* Sustitución de cañerías de asbesto cemento y hormigón por PVC cloacal de alta resistencia (diámetros de 160, 200, 315 y 400 mm).

* 315 conexiones domiciliarias nuevas.

* 63 bocas de registro completamente renovadas.

* Depresión de napas, apertura de zanjas, tablestacado y by pass cloacal para mantener el servicio activo durante toda la obra. Reparación de veredas y pavimentos intervenidos.

El área beneficiada abarca sectores del casco urbano y de los barrios Luiggi, Laura, Ciudad Atlántida y Nueva Bahía Blanca.

Gaudi

Por otro lado, el jefe comunal firmó un convenio con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) que permitirá avanzar con la construcción del sistema cloacal en el barrio Gaudi, una obra largamente esperada por los vecinos del sector.

La firma se realizó con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la ciudad de Bahía Blanca.

En este caso, contempla una inversión superior a los 500 millones de pesos, la ejecución de más de 2.200 metros de red cloacal y la realización de más de 200 nuevas conexiones domiciliarias, lo que significará un salto fundamental en materia de infraestructura, salud pública y calidad de vida para el barrio.

Informes

Mientras, desde el bloque de la UCR, Liliana Taboada mencionó que “valoro positivamente que finalmente se concrete el recambio de colectoras”.

“Esperamos que los trabajos no solo comiencen en tiempo y forma, sino que también se finalicen con la calidad que la ciudadanía merece”, aseveró.

Sin embargo, dijo que “mientras aguardamos el inicio de las obras, resulta imprescindible que ABSA informe cuál es el plan de contingencia frente a los desbordes que puedan producirse. La transparencia y la previsión en este aspecto son fundamentales para garantizar tranquilidad a los vecinos".

Mientras tanto

La edil radical planteó, además, la importancia que ABSA informe sobre qué medidas de contingencia implementará de manera inmediata para detener o mitigar los desbordes cloacales, por ejemplo en el sector de Belgrano al 1300 y la esquina de General Paz, hasta que se inicien las obras previstas.

Además, que brinde datos sobre cuáles serán las medidas de emergencia que aplicará en todos los sectores del distrito que se encuentren en situación similar mientras se aguarda el inicio de los trabajos.

También solicitó al intendente Aristimuño que gestione ante ABSA la reiteración del pedido formulado por el CD y brinde información sobre las medidas preventivas o paliativas.