Denuncia de violación de una marinera: detuvieron a un suboficial de la Armada

El Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó la detención del suboficial de la Armada que había sido denunciado por una marinera de haberla violado.

Se trata de Martín Eduardo Molina Benegas, a quien arrestaron ayer, según la información que se confirmó hoy desde la fiscalía.

El sospechoso fue indagado hoy por el fiscal Marcelo Romero Jardín.

El abuso sexual contra la joven de 20 años se habría cometido a mediados de este mes en la vivienda del denunciado, adonde la joven concurrió voluntariamente.

Ambos prestan servicio en la Base Naval Puerto Belgrano.

La denunciante fue "voluntariamente" al departamento del presunto abusador para "conocerlo" y, al parecer, el hombre la obligó a mantener relaciones sexuales.

De acuerdo con el relato de la joven de 20 años, el denunciado, suboficial primero de la Armada, la habría violado más de una vez estando supuestamente bajo los efectos del alcohol.

Durante los actos sexuales no consentidos, el agresor también la habría sujetado con violencia de sus cabellos, según declaró la chica.