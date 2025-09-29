Tras los cantos antisemitas durante un viaje de egresados, Cúneo Libarona presentó una denuncia
El ministro de Justicia lo hizo en los Tribunales de Comodoro Py.
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó hoy una denuncia penal en los tribunales federales de Retiro para que se investiguen los cantos antisemitas que llamaban a quemar judíos proferidos en un micro durante un viaje de egresados a Bariloche de alumnos de la escuela "Humanos" de la localidad bonaerense de Canning.
La denuncia quedó a cargo por sorteo del juez federal Sebastián Ramos, según informaron fuentes judiciales y la investigación es por supuesta "instigación a cometer delito" en base a la ley 23592, artículo 3.
Esta norma prevé que "serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".
"En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas", agrega.
"Hoy quemamos judíos", se escucha cantar a los egresados en el video que se difundió en la red social X y en el cual se ve a quien sería un coordinador de la empresa Baxter arengando el cántico.
Al viralizarse el video, el presidente Javier Milei posteó en su cuenta de X el comentario "Repudiable. Fin". (NA)