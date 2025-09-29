El diagnóstico de la lesión sufrida por una figura de Los Pumas ante Sudáfrica

Las imágenes de la lesión que sufrió Gonzalo García fueron impactantes. Si bien el jugador tucumano está fuera de peligro, se mantendrá alejado de la práctica del rugby por protocolo de conmoción.

En el partido que Los Pumas perdieron el sábado ante Sudáfrica (67-30) por el Rugby Championship, el medio scrum sufrió una dura lesión al chocar con la cabeza la pierna de su compañero Guido Petti, quien en milésimas de segundo terminó cayendo sobre García.

Se confirmó que el medio scrum sufrió una conmoción cerebral y deberá descansar por protocolo, descartando así una lesión de mayor gravedad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Será una de las dos bajas que tendrá el equipo dirigido por Felipe Contepomi en el segundo y último de la serie ante Sudáfrica, ya que tampoco participará el apertura Tomás Albornoz por lesión muscular en el isquiotibial izquierdo.

Serán reemplezados por Gonzalo Bertranou y Nicolás Roger, respectivamente.

Argentina enfrentará a Sudáfrica el sábado venidero a las 10 (hora de nuestro país), en el estadio de Twickenham, Londres, donde por decisión de UAR la selección argentina será allí local en esta última edición del Rugby Championship hasta nuevo aviso.

¿No viste el partido? Este es el resumen: