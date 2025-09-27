Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron el sexo de su bebé

No es un secreto que el sueño de Rocío Marengo era ser mamá. Por ese motivo, desde que dio a conocer que espera su primer bebé junto a su pareja Eduardo Fort, disfruta de cada paso de esta nueva etapa.

A pocas semanas del nacimiento, la pareja celebró este sábado la fiesta y dieron fin al misterio al anunciar que esperan un varón. Este evento familiar tuvo lugar en Malloy’s, un local gastronómico ubicado en Costanera.

Entre los invitados a este festejo no podían faltar Marta y Felipe Fort, hijos del recordado empresario y mediático Ricardo Fort y sobrinos de Eduardo.

Ambos tienen una relación muy cercana con la modelo y fueron los primeros en celebrar el anuncio público del embarazo.

También estuvieron presentes varias personalidades de la farándula nacional para celebrar este gran momento junto a los futuros padres, como Marley y sus hijos Mirko y Milenka; Iliana Calabró y su pareja; y su hermana Marina Calabró junto a Rolando Barbano. (TN)