Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron el sexo de su bebé
En la celebración hubo distintas personas de la farándula.
No es un secreto que el sueño de Rocío Marengo era ser mamá. Por ese motivo, desde que dio a conocer que espera su primer bebé junto a su pareja Eduardo Fort, disfruta de cada paso de esta nueva etapa.
A pocas semanas del nacimiento, la pareja celebró este sábado la fiesta y dieron fin al misterio al anunciar que esperan un varón. Este evento familiar tuvo lugar en Malloy’s, un local gastronómico ubicado en Costanera.
Entre los invitados a este festejo no podían faltar Marta y Felipe Fort, hijos del recordado empresario y mediático Ricardo Fort y sobrinos de Eduardo.
Ambos tienen una relación muy cercana con la modelo y fueron los primeros en celebrar el anuncio público del embarazo.
También estuvieron presentes varias personalidades de la farándula nacional para celebrar este gran momento junto a los futuros padres, como Marley y sus hijos Mirko y Milenka; Iliana Calabró y su pareja; y su hermana Marina Calabró junto a Rolando Barbano. (TN)