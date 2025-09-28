Olimpo perdió 2 a 1 ante Rafaela y tendrá que buscar el ascenso por la Reválida

(Enviado especial)

Olimpo perdió 2 a 1 ante Atlético Rafaela, en la revancha correspondiente a los cuartos de final del Torneo Federal A.

El aurinegro ahora deberá ir por el ascenso a través de la Reválida. En esa instancia chocará ante Juventud Unida de San Luis con ventaja.

El primer gol de la Crema lo anotó Gabriel Fernández, de penal, a los 14 minutos.

Y a los 3 minutos del complemento, Ciro Leineker amplió la ventaja para el elenco santafesino.

El descuento del aurinegro llegó a falta de 10 minutos por intermedio de Leandro Espejo.

El encuentro se disputa en el Monumental de Alberdi y es dirigido por José Sandoval.

Tras la igualdad sin goles en el Roberto Carminatti, el aurinegro está obligado a ganar para avanzar a semifinales, ya que la Crema cuenta con ventaja deportiva.

Rafaela se medirá ante Sportivo Belgrano de San Francisco, que venció 1 a 0 a Deportivo Rincón e hizo valer la ventaja deportiva, tras el 1 a 2 en la ida.

El gol del triunfo del equipo cordobés lo anotó Camilo Alessandría a los 81 minutos.

Con este partido, Atlético se transformó en el equipo al que mas veces enfrentó el elenco bahiense, con 34 duelos divididos entre Primera, B Nacional y Federal A.

-El resto

En las otras tres llaves que se disputaron hoy, los tres locales avanzaron a semifinales.

En Bolívar, Ciudad venció a San Martín de Formosa por 4 a 1 y se metió entre los cuatro mejores, tras quedarse con el cruce por 5 a 1, tras el 1 a 0 en la ida.

Allí, cruzará ante Argentino de Monte de Maíz, que esta tarde venció a Gimnasia de Chivilcoy por 3 a 1 y ganó la llave por 4 a 1.

Además, el mencionado triunfo de Sportivo Belgrano, por 1 a 0, ante Deportivo Rincón, que le permitió al equipo cordobés avanzar por la ventaja deportiva.