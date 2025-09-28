En fotos: segundo día de la Fiesta del Cubanito 2025

Desde el mediodía continúa llevándose a cabo en el Parque de Mayo la Fiesta del Cubanito 2025, con una nueva jornada de feria, gastronomía y espectáculos en vivo.

En el lugar, más de 200 feriantes y numerosos foodtrucks acompañan la propuesta, junto al tradicional paseo cubanitero, que este año reúne a más de 40 carros.

Además, el escenario principal contará con la presentación de Fantabulósicos, Andr0, Enclave y Pecadora, que cerrarán el fin de semana con música y baile para toda la familia.

Durante la tarde también se conocerán los ganadores de cada categoría del concurso oficial de carritos.

Por su parte, el público podrá seguir participando de la elección del Cubanitero de la Gente 2025, a través de los códigos QR disponibles en cada puesto.