Se realizó la primera jornada de la Fiesta del Cubanito: la grilla para este domingo
Hay más de 40 carros de cubanitos.
Este sábado se llevó a cabo en el Parque de Mayo la primera jornada de la tercera edición de la Fiesta del Cubanito en Primavera, organizada por el Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.
Participan más de 200 feriantes y se habilitaron foodtrucks de gastronomía. También está el típico paseo cubanitero con más de 40 carros. Habrá elección a los mejores cubanitos por categorías (simple, bañado e innovación), como también al cubanitero de la gente.
Miles de bahienses se acercaron a disfrutar del evento y de los espectáculos artísticos. Hoy se presentaron: Roditron, Bomba Cumbia
Coco Soul y Tachame la Doble.
Este domingo, a partir de las 15 hs estarán en el escenario Fantabulosikos, seguidos de; Andro, Enclave y Pecadora.
Se recuerda que hay cortes de calle vigentes, restringiendo el ingreso de vehículos al Parque. Se dan en:
- Av. Alem y Aguado
- Córdoba y 12 de octubre
- Av. Alem y Primero de Mayo