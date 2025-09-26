Grave situación del transporte público local

Los choferes dependientes de las compañías de transporte público de pasajeros expresaron, mediante un comunicado, su "gran preocupación ante la grave situación que atraviesa el sector y nuestra actividad, una problemática que se ha venido gestando durante varios años y que se ha agravado en los últimos meses".

En la nota, que lleva la firma de los delegados de las compañías Belgrano y Puntaltense, se habla de "la falta de inversión por parte de las empresas, sumada a la reducción de los subsidios y las constantes roturas de las unidades debido a su antigüedad. A esto se agrega el mal estado y escaso mantenimiento de muchas de las arterias de la ciudad. Todo ello ha provocado la falta de servicios y una disminución progresiva del número de pasajeros y, como consecuencia, un desfinanciamiento continuo de las empresas".

"Desde nuestro lugar, continuamos realizando con responsabilidad el mayor esfuerzo para garantizar los servicios, aún dejando de lado derechos básicos: no reclamamos la falta de descanso durante la jornada, la indumentaria adecuada, la falta de calefacción en época invernal, entre otros aspectos", se mencionó.

"Esta actividad sostiene a más de 50 familias directas y otras tantas indirectas. Convivimos día a día con la preocupación e incertidumbre de cómo continuar y no saber si cada mes podremos contar con nuestros salarios completos".

"Si bien es de público conocimiento, queremos visibilizar aún más la problemática de la actividad. Instamos a quienes son los únicos responsables del transporte público de esta ciudad a tomar decisiones serias y el compromiso con los usuarios (un promedio de 120 mil pasajes mensuales) que dependen y utilizan el transporte público y de nuestra situación como trabajadores dependientes. Necesitamos soluciones que permitan sostener un servicio seguro y digno para la comunidad y para quienes lo brindamos".