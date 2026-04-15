Suman nuevas barredoras para reforzar la limpieza urbana

El Municipio de Coronel Rosales incorporó cinco nuevas barredoras manuales al servicio de la limpieza urbana, con el objetivo de mejorar las tareas de barrido en distintos sectores de la ciudad.

Según indicaron, son equipos profesionales que cuentan con un cepillo cilíndrico central y dos cepillos laterales, lo que permite optimizar la recolección de residuos en veredas y espacios públicos. Además, poseen mango plegable para facilitar su uso y traslado.

Cada unidad tiene un ancho de limpieza de 1100 milímetros, una capacidad de trabajo de 3580 metros cuadrados por hora y un tanque de polvo de 55 litros, características que apuntan a mejorar la eficiencia de las cuadrillas municipales en el trabajo diario.

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Desde el Ejecutivo señalaron que la incorporación de este equipamiento permitirá optimizar el servicio, mejorar el estado de los espacios comunes y acompañar las tareas de mantenimiento urbano en beneficio de los vecinos.