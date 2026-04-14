Piden que vuelva la campaña de recolección de basura electrónica y de pilas

El concejal del bloque Bien Común, Daniel Medina, presentó un proyecto para que el Municipio de Coronel Rosales retome las campañas de recolección de residuos electrónicos y pilas, que se venían desarrollando hasta desde mediados de 2023.

Aseguró que su interrupción generó un retroceso en materia ambiental. "Dejaron de realizarse, mientras que la mayoría de ciudades vecinas continúan con estas acciones. Sumado a esto, en Rosales sufrimos la eliminación de la mayoría de las campanas de separación", se quejó.

Medina alertó sobre los riesgos que implican estos desechos, al indicar que los residuos electrónicos y las pilas contienen metales pesados y tienen un potencial contaminante mayor que los residuos orgánicos. Según planteó, la falta de campañas específicas hace que estos materiales terminen en el basural, incrementando su peligrosidad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El edil también cuestionó la falta de información oficial sobre la situación ambiental de los basurales de Punta Alta y Pehuen Co, y advirtió que, más allá del fin del verano, el problema "sigue latente y ampliándose año tras año".

Por otra parte, mencionó que continúa sin tratarse en el Concejo un proyecto propio para la separación de residuos peligrosos, como neumáticos, una práctica que ya se implementa en otros municipios de la región.

Finalmente, Medina remarcó la necesidad de que el tema ambiental sea abordado con mayor seriedad por parte del Ejecutivo y el resto de los concejales, al considerar su impacto directo en la salud de la población.