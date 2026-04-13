Qué es "golpe a la casta", el proyecto aprobado por concejales de Coronel Rosales

El Concejo Deliberante de Coronel Rosales aprobó por mayoría un proyecto que establece restricciones para concejales que decidan apartarse del bloque por el cual fueron elegidos por el voto ciudadano.

Impulsada por el bloque de La Libertad Avanza y denominado "golpe a la casta", la iniciativa apunta a restringir recursos administrativos y de logística a quienes abandonen su espacio político, ya sea para incorporarse a otro o formar un bloque nuevo.

La propuesta, promovida por el presidente del CD rosaleño Pablo Gómez (LLA), dispone que los ediles que abandonen su bancada pierdan derechos vinculados a la estructura administrativa y logística dentro del cuerpo legislativo, beneficios parlamentarios y limita el reconocimiento de personería política individual para quienes se desvinculen de la lista original por la que accedieron a la banca.

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La iniciativa "golpe a la casta" logró mayoría en el Concejlo con el voto de los bloques Unión por la Patria, La Libertad Avanza, Potencia, Juntos y el Pro. Votaron en contra los bloques de Bien Común y de la Unión Cívica Radical.

Desde el espacio impulsor sostienen que la propuesta busca "priorizar el mandato de las urnas y la eficiencia del gasto público", garantizando que la representación en el cuerpo deliverativo sea fiel al designio del electorado, evitando que las bancas sean utilizadas con fines personalistas tras los comicios.

​Además, aseguran que promueve la austeridad y la reducción del gasto al frenar la multiplicación de erogaciones que genera cada división de bloque en conceptos de asignaciones de oficinas o dependencias exclusivas, personal técnico y administrativo adicional.