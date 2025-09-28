Bahía Blanca | Lunes, 29 de septiembre

La región.

Fuerte vuelco en cercanías a San Blas: hospitalizan a tres personas

El accidente ocurrió en la madrugada de este domingo.

Fotos: Agencia Carmen de Patagones

Tres jóvenes oriundos de Bahía San Blas sufrieron heridas de diferentes consideración, luego de protagonizar un fuerte vuelco en la zona conocida como La Rebeca, en cercanías a la localidad balnearia.

Debido a las heridas recibidas, debieron ser trasladados al hospital Pedro Ecay, de Carmen de Patagones,

Si bien no se conocen los detalles del siniestro, las imágenes del estado del rodado, una pick up Toyota describen la gravedad del accidente.

El hecho se produjo en la madrugada de este domingo y en el lugar trabajó personal de  la Unidad Sanitaria, de los Bomberos Voluntarios y de la Policía Comunal. (Agencia Carmen de Patagones)

La ciudad.
