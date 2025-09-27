Detuvieron a la pareja que había sido liberada por el robo de un auto frente al HAM

Este sábado por la tarde, la Comisaría Segunda efectivizó la detención de Marcos Sáenz Valiente y Griselda Aguilera tras haber sido liberados en los días previos por orden de la fiscal a cargo del hecho. El arresto ocurrió en una vivienda ubicada en Juncal al 1000, de nuestra ciudad.

Según la Policía, Sáenz Valiente -tiene antecedentes- y Aguilera fueron atrapados, en primera instancia, en Brickman al 2.600 y vestían las mismas ropas con las cuales se los vio en una cámara del CEUM el martes, primero cuando sacan un bolso del coche y después al momento en que directamente sustraen el Fiat estacionado en Viamonte casi Patricios.

No se descarta que, a modo de estrategia, la fiscal haya decidido liberarlos y avanzar con la causa porque si pedía las detenciones en este momento corría peligro de que la Justicia de Garantías decrete nulo el procedimiento.

De la otra manera podría avanzar con pruebas ordenadas por el propio ministerio y que no corran riesgos ante Garantías.