Polémica: ¿por qué liberaron a la pareja acusada de robar un auto?

La pareja aprehendida ayer como autora del robo de un Fiat Uno estacionado en las inmediaciones del HAM quedó libre pocas horas después y la situación despertó polémica, porque no están claros los motivos.

Se trata de Marcos Sáenz Valiente (37) y Griselda Aguilera (33), quienes en principio siguen imputados de robo de automotor, pero en libertad.

También fueron excarcelados -aunque se trata de un delito menor, como encubrimiento- los tres jóvenes a los que se sorprendió cuando desarmaban el vehículo en un domicilio de Belisario Roldán al 2.300.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según la Policía, Sáenz Valiente -tiene antecedentes- y Aguilera fueron atrapados en la vía pública de Brickman al 2.600 y vestían las mismas ropas con las cuales se los ve nítidamente en una cámara del CEUM el martes, primero cuando sacan un bolso del coche y después al momento en que directamente sustraen el Fiat estacionado en Viamonte casi Patricios.

Luego de esas aprehensiones, y por tareas de investigación -siempre según la información policial-, llegaron hasta el domicilio de Belisario Roldán 2.300, donde descubrieron a tres jóvenes cuando desguazaban el coche.

"Allí se ingresó al verlos in fraganti, según lo que prevé el artículo 222 del Código Procesal Penal, que es (allanamiento sin orden) por necesidad y urgencia. Se los veía desde la calle cómo estaban desarmando el auto", explicó una fuente policial.

Sin embargo, desde la Fiscalía se aseguró que la fiscal Marina Lara, de la UFIJ Nº 7, dispuso la libertad de los sospechosos porque "la Policía no tenía orden alguna para ingresar en el domicilio particular y no dieron aviso a la Justicia".

"La investigación continúa y se van a tomar medidas de prueba", dijeron.

No se descarta que, a modo de estrategia, la fiscal haya decidido liberarlos y avanzar con la causa porque si pedía las detenciones en este momento corría peligro de que la Justicia de Garantías decrete nulo el procedimiento.

De la otra manera podría avanzar con pruebas ordenadas por el propio ministerio y que no corran riesgos ante Garantías.