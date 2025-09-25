Desarmaban un auto que habían robado el martes: hay 5 aprehendidos

Al momento en que se dedicaban a "cortar" el auto sustraído el martes en cercanías del Hospital de la Asociación Médica, cinco personas fueron aprehendidas por la Policía de nuestra ciudad en dos domicilios distintos.

El procedimiento permitió el arresto de dos personas como supuestos autores del delito y otras tres acusadas de encubrimiento, ya que eran quienes se encontraban desarmando el Fiat Uno blanco que había sido sustraído en Viamonte y Patricios.

Los acusados del robo fueron identificados como Marcos Sáenz Valiente, de 37 años y Griselda Aguilera (33). A ambos los detuvieron en Brickman al 2.600.

Los imputados por encubrimiento son Pablo González (21), Jorge San Martín Araujo (24) y Alexis González (22), a quienes atraparon en Belisario Roldán al 2.300 en momentos que desarmaban el vehículo.

El delito había sido publicado hoy por lanueva.com, a partir del testimonio de la víctima.

"Estuve cinco horas en el hospital cuidando a una amiga y cuando salí me encontré que no estaba más", así describió Mariela Chamorro el robo del coche.

Una cámara de seguridad cercana al HAM captó el robo y a partir de esas imágenes se pudo establecer que un hombre y una mujer participaron en el hecho.

El Fiat, patente JOG 781, fue localizado este atardecer en el domicilio de Belisario Roldán, en jurisdicción de la comisaría Quinta.

Se encontraba parcialmente desarmado, sin las cuatro puertas, guardabarros, la parrilla y las ópticas delanteras, entre otras partes.

Al margen de este caso, y como parte de un amplio operativo de saturación policial, hoy fueron aprehendidas dos personas con pedidos de captura activos, otras dos por infracción a la Ley 23.737 (drogas) y una por desobediencia.