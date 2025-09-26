Video: así robaron un auto en la puerta de un hospital

Los dos principales sospechosos por el robo de un auto en la zona de macro centro fueron detenidos gracias a la utilización del Centro de Monitoreo y el trabajo en conjunto con fuerzas policiales. Horas después fueron liberados por órdenes de la fiscal.

El FIAT Uno robado este martes en cercanías del Hospital de la Asociación Médica a una persona que estaba cuidando a su amiga, fue detectado por las cámaras de seguridad del CEUM, que posibilitaron ampliar la investigación que terminó con el allanamiento de un desarmadero de autos.

El procedimiento permitió el arresto de dos personas como supuestos autores del delito y otras tres acusadas de encubrimiento, ya que eran quienes se encontraban desarmando el Fiat Uno blanco que había sido sustraído en Viamonte y Patricios.

Mirá el momento del robo