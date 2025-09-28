Triple crimen de Florencio Varela: trasladaron al quinto sospechoso desde Bolivia

La Policía Federal Argentina trasladó a Buenos Aires al peruano Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como el quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela.

Según el parte, tras haber recibido el viernes el alerta de dos pedidos de captura, se activó luego un operativo conjunto con las autoridades bolivianas y de Jujuy, por lo que la Brigada de Investigaciones revisó las cámaras de la vieja terminal de colectivos de San Salvador y analizó las listas de pasajeros de los tours de compras.

Allí, los agentes confirmaron que Sotacuro había llegado el miércoles por la noche en un micro proveniente de Buenos Aires.

La Policía de Jujuy comenzó la búsqueda en hoteles de la provincia y avisó a la Policía Nacional de Bolivia, con la que mantiene un vínculo de cooperación.

Asimismo, la policía boliviana encontró a Sotacuro el viernes a la noche en un hotel de la ciudad de Villazón y lo detuvo.

La Policía Federal Argentina lo trasladó este sábado en un avión oficial al aeropuerto de Ezeiza y lo puso a disposición de la Justicia bonaerense.

El triple crimen de Florencio Varela

Tres jóvenes amigas de Florencio Varela -Lara Gutiérrez (15 años) y las primas Brenda del Castillo (20) y Morena Verri (20)- murieron asesinadas el viernes 19 de septiembre y los cuerpos fueron hallados el miércoles pasado enterrados en bolsas de consorcio en tres pozos, desmembrados y con signos de haber sido torturados.

La Unidad Funcional de Instrucción número 2 de La Matanza determinó que las jóvenes fueron engañadas con una cita que funcionó como anzuelo hacia una fiesta que les prometía 300 dólares la noche a cada una.

Las pruebas, que incluyen análisis de teléfonos y cámaras de seguridad, señalan a una organización vinculada al narcotráfico como autora del crimen.

La banda y el único prófugo

La Justicia bonaerense detuvo el mismo día del hallazgo a cuatro sospechosos: Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana; Iara Daniela Ibarra, de 19; Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos argentinos.

En tanto, el sábado por la noche se conoció que fue apresado Ariel Giménez, de 29 años, tras una serie de allanamientos que se llevaron a cabo en Florencio Varela y en Isidro Casanova, en la zona oeste.

La Policía Federal, por medio de Interpol, busca a “Pequeño J”, un narco de origen peruano acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio, y hasta el momento, las autoridades creen que el prófugo podría haberse refugiado en el exterior, por lo que mantienen activo el pedido de captura internacional. (con información de NA)