Hacia el corazón de Tailandia: una aventura única en febrero 2026
Durante 18 días, Viajes La Nueva te lleva desde Buenos Aires a vivir experiencias únicas con elefantes, templos y playas paradisíacas explorando las islas más icónicas del sudeste asiático.
Del 13 de febrero al 2 de marzo de 2026, Viajes La Nueva te propone una travesía tan fascinante como diversa. Tailandia se despliega ante los visitantes en toda su magnitud: historia milenaria, paisajes exóticos, espiritualidad budista y playas que parecen salidas de un sueño.
El costo del paquete es desde USD 5472 más impuestos e incluye los vuelos internacionales, traslados internos (solicitar mas detalles), alojamiento, comidas, visitas a los sitios de interés con guía de habla hispana (entradas incluidas) y asistencia médica al viajero.
No se incluyen: excursiones o tours opcionales, gastos de índole personal como bebidas, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc, servicios no mencionados en itinerario y propinas.
Todo comienza en Bangkok, una ciudad vibrante conocida como “la Ciudad de los Ángeles”, donde la modernidad y la tradición conviven a diario. Los primeros días invitan a descubrir el colorido mercado flotante Damnoensaduak y el sorprendente mercado del tren en Maeklong, donde los puestos se desmontan con cada bocinazo que anuncia el paso del ferrocarril. El recorrido sigue por los templos más emblemáticos: Wat Traimit con su majestuoso Buda de oro macizo, el Wat Pho y el espléndido Gran Palacio Real.
Luego llega el turno de Ayutthaya, antigua capital del reino de Siam, hoy declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus templos en ruinas y el Palacio de Verano en Bang Pa-In ofrecen un viaje en el tiempo, que culmina con un almuerzo a bordo del lujoso crucero Grand Pearl, navegando por el río Chao Phraya.
Desde allí, la experiencia se traslada al norte del país. En Chiang Rai, el “Templo Blanco” y el “Templo Azul” deslumbran por su arquitectura contemporánea y simbología espiritual. Más tarde, el mítico Triángulo de Oro —donde convergen Tailandia, Laos y Birmania— regala postales únicas del Mekong. En Chiang Mai, los viajeros se encontrarán cara a cara con elefantes rescatados, conocerán plantaciones de orquídeas y asistirán a una cena típica Kantoke, con danzas tradicionales del norte tailandés.
El tramo final está reservado para el relax: Krabi, Phi Phi y Phuket, tres joyas del mar de Andamán. Playas de arena blanca, aguas turquesas y clima tropical seco hacen de febrero el mes ideal para zambullirse en esta parte del paraíso. Desde la famosa Maya Beach hasta Railay Beach, cada rincón del sur tailandés invita al descanso, al buceo o simplemente a contemplar atardeceres inolvidables.
La propuesta incluye alojamiento en hoteles de categoría superior, vuelos internos, excursiones guiadas en español, asistencia médica, y la posibilidad de sumar experiencias opcionales.
Itinerario detallado
Del 13 de febrero al 2 de marzo | 18 días – 17 noches
DÍA 1 – Viernes 13 de febrero
Buenos Aires – Estambul. Encuentro en Ezeiza y embarque en vuelo internacional de Turkish Airlines con destino a Estambul.
DÍA 2 – Sábado 14 de febrero
Vuelo – Conexión en Estambul
Llegada a Estambul y conexión hacia Bangkok.
DÍA 3 – Domingo 15 de febrero
Bangkok
Llegada a Bangkok. Traslado al hotel y día libre para descansar o comenzar a recorrer la ciudad.
DÍA 4 – Lunes 16 de febrero
Bangkok – Mercados típicos
Visita al mercado flotante Damnoensaduak y al mercado del tren en Maeklong.
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Sugerencia: explorar la gastronomía local.
DÍA 5 – Martes 17 de febrero
Bangkok – Templos y Gran Palacio
Visitas a Wat Traimit (Buda de oro), Wat Pho (Buda reclinado), Gran Palacio Real y Chinatown.
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre.
DÍA 6 – Miércoles 18 de febrero
Ayutthaya – Crucero
Excursión a Ayutthaya: Palacio de Verano y templos históricos.
Regreso a Bangkok en crucero con almuerzo a bordo. Tarde libre.
DÍA 7 – Jueves 19 de febrero
Vuelo a Chiang Rai
Llegada a Chiang Rai, almuerzo y visita a los templos Blanco (Wat Rong Khun) y Azul (Wat Rong Suea Ten).
Cena y alojamiento.
DÍA 8 – Viernes 20 de febrero
Triángulo de Oro – Chiang Mai
Visita al Triángulo de Oro y Casa del Opio. Traslado a Chiang Mai y visita al templo Wat Doi Suthep.
Cena y alojamiento.
DÍA 9 – Sábado 21 de febrero
Chiang Mai – Cultura y naturaleza
Visita al santuario de elefantes, plantación de orquídeas y centros de artesanía.
Cena típica Kantoke con danzas tradicionales.
DÍA 10 – Domingo 22 de febrero
Vuelo a Krabi
Traslado al hotel y descanso. Tiempo libre.
DÍAS 11 y 12 – Lunes 23 y Martes 24 de febrero
Krabi
Días libres para disfrutar de playas, paseos o actividades acuáticas.
DÍA 13 – Miércoles 25 de febrero
Isla Phi Phi
Traslado en speed boat a la isla Phi Phi. Alojamiento y tiempo libre.
DÍAS 14 y 15 – Jueves 26 y Viernes 27 de febrero
Isla Phi Phi
Días libres para disfrutar del mar, excursiones opcionales o descanso total.
DÍA 16 – Sábado 28 de febrero
Phuket
Traslado en speed boat a Phuket. Alojamiento y tiempo libre.
DÍA 17 – Domingo 1 de marzo
Phuket
Día libre para disfrutar de la playa, el hotel y la ciudad.
DÍA 18 – Lunes 2 de marzo
Regreso a Buenos Aires. Traslado al aeropuerto de Phuket. Vuelo de regreso vía Estambul.