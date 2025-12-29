El Concejo Deliberante aprobó por mayoría una suba del 30% en la tarifa del boleto de colectivo

El Concejo Deliberante aprobó esta tarde por mayoría una suba del 30% en el boleto de colectivos, por lo que la tarifa plana pasará de $1.184,00 a $1.545,00 en las próximas semanas, una vez que SUBE actualice el sistema que se implementa en las unidades bahienses.

La actualización del cuadro tarifario fue aprobada por 13 votos, pertenecientes a los concejales de Fuerza Patria (Jazmín Lafitte, Gustavo Lari, María Belén Rodríguez, Claudio Carucci, Álvaro Díaz, Micaela Tomassini, Lucía Martínez Zara, Roberto Arcángel y Lucía Veláustegui), además del acompañamiento del PRO (Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte) y Avanza Bahía (Fabiana Úngaro) y de Sebastián Nieto (Unión y Libertad).

Por la negativa se expresaron los nueve integrantes del bloque de La Libertad Avanza y los dos la Unión Cívica Radical

La última sesión del año en el recinto de Sarmiento 12 también tiene en agenda el debate por el Presupuesto municipal 2026.

El oficialismo peronista confía en que logrará los votos necesarios para su aprobación ya que varios de los ediles que días atrás le dieron el visto bueno a las ordenanzas fiscal e impositiva también podrían acompañar esta iniciativa.

Si se diera un empate en el recinto, el voto de Caputo contaría doble por tratarse de la presidente del cuerpo deliberativo.