Se alarga la Barba de Domínguez: Estudiantes confirmó la continuidad de su entrenador
El DT limó asperezas con Juan Sebastián Verón y seguirá en el Pincha dos años más.
Estudiantes redondeó este lunes un cierre de año formidable con la continuidad de Eduardo Domínguez como entrenador.
El Barba guió al Pincha en las consagraciones recientes en el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones y se aseguró su participación en la fase de grupos de la próxima Conmebol Libertadores.
Pese a los rumores que lo vincularon con Boca y Flamengo, Domínguez renovó su contrato por un año más y seguirá en Estudiantes hasta, al menos, diciembre de 2027.
El técnico sabe que tiene lindos desafíos por delante: Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones pueden ampliar su rico palmarés en la institución de La Plata, que hoy lo tiene a una conquista de Osvaldo Zubeldía, el más laureado en la historia.
Domínguez limó asperezas con Juan Sebastián Verón, presidente e ídolo del Pincha, y decidió darle continuidad a su exitoso ciclo, que es el más largo en Primera División en el país.
Lo próximo para Estudiantes será rearmar el equipo para seguir compitiendo a nivel local e internacional.
La gran incógnita a resolver ahora es la situación de Santiago Ascacíbar, que coqueteó con Boca y River y está a la expectativa de una oferta del exterior.
Cristian Medina es otro apuntado para salir y el club debe suplir el hueco que dejó la larga lesión del defensor paraguayo Santiago Arzamendia, que se rompió los ligamentos.