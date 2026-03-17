Festejo picante y pase a cuartos: Vinicius se tomó revancha de los hinchas del City

Real Madrid le dio un tempranero cachetazo a Manchester City y, tras haberlo goleado 3-0 en el Santiago Bernabéu, prácticamente liquidó la serie de octavos de final de la Champions League en veinte minutos.

El Merengue resistió los minutos iniciales en Inglaterra con un gran Thibaut Courtois y luego golpeó con Vinícius Jr para ganar 2-1 en el Etihad Stadium y avanzar a la próxima instancia con un 5-1 global.

Primero el travesaño le negó el 1-0 al brasileño y después fue el codo de Bernardo Silva. El VAR llamó al francés Clément Turpin a revisar la acción y el árbitro no dudó: penal y roja para el portugués. Los Ciudadanos reclamaron una offside de Vini en el origen de la jugada.

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El 7 de Real Madrid ejecutó a su derecha, Gianluigi Donnarumma fue al otro palo y los de Álvaro Arbeloa se pusieron al frente en el global con un contundente 4-0.

Fiel a su estilo, el delantero festejó de forma polémica. Con su manos en los ojos y gestos de "lloren, lloren", se tomó venganza de los hinchas del City, que le habían dedicado una bandera luego de que Rodri le ganara el Balón de Oro: "Deja de llorar".

En el cierre de la primera mitad, Erling Haaland igualó el encuentro para el equipo de Pep Guardiola.

Vinícius le ganó la espalda a Rayan Ait Nouri en la última jugada del partido y tras un gran centro de Aurélien Tchouaméni anotó su segundo tanto y le dio la victoria al Merengue.

En la próxima instancia, los de Álvaro Arbeloa se medirán con el ganador del duelo entre Bayern Múnich y Atalanta.

Por su parte, El París Saint-Germain se impuso por 3-0 en la revancha Stamford Bridge y avanzó a cuartos de final con un aplastante global de 8-2.

El equipo de Luis Enrique espera por Liverpool o Galatasaray en la próxima instancia.

Asimismo, Sporting de Lisboa hace historia y se sumó al selecto club de las remontadas imposibles en la Champions.

En un partido que quedará grabada en los libros de la UEFA Champions League, el Sporting de Lisboa logró una hazaña épica al vencer 5-0 al Bodo/Glimt, revirtiendo el 0-3 sufrido en el partido de ida en Noruega.

Con esta victoria, el conjunto portugués se convierte en apenas el quinto equipo en toda la historia del certamen en remontar una eliminatoria tras perder la ida por tres o más goles de diferencia.

Por último, Arsenal le ganó 2-0 a Bayern Leverkusen con goles de Eze y Rice, siendo el global 3 a 1.