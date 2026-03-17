Bahía Blanca | Martes, 17 de marzo

21.9°

Bahía Blanca | Martes, 17 de marzo

21.9°

Bahía Blanca | Martes, 17 de marzo

21.9°
Punta Alta.

Nueva iluminación en un barrio del sector norte de la ciudad

Instalaron 18 luminarias LED.

Foto: Municipio

Un total de 18 luminarias LED fueron colocadas en el barrio Albatros XX, en el marco de un plan de mejoras del alumbrado público en distintos sectores de la ciudad, informaron desde el Municipio de Coronel Rosales.

"La incorporación de tecnología LED permite contar con una iluminación más eficiente, mayor cobertura lumínica y menor consumo energético, lo que contribuye a un sistema más moderno y sustentable", señalaron desde la comuna.

"Paso a paso, seguimos llegando a cada sector del distrito con obras concretas que mejoran la vida cotidiana de nuestra comunidad", dijo el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, quien agregó que las obras además de mejorar la iluminación de las calles, refuerzan la seguridad y brindan mayor tranquilidad a los vecinos.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
El mundo.
La ciudad.
La región.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE