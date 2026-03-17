La FIFA publicó un video inédito del momento en que Lionel Messi levantó el trofeo en Qatar 2022

Mientras crece la expectativa entre los hinchas por la cercanía del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA decidió hacer una revisión de la edición anterior y publicó en sus redes sociales un video inédito del momento en que Lionel Messi levantó el trofeo de campeón en Qatar 2022.

“Una toma inédita de un momento icónico”, escribieron desde la cuenta oficial de la FIFA. Las imágenes, tomadas desde un costado del escenario en el que se hizo la premiación en el estadio Lusail, muestran el instante exacto en el que el crack rosarino se acerca a sus compañeros de la Selección argentina con el trofeo en las manos. Este acercamiento al grupo termina con el festejo colectivo.

La toma permite ver, además, a las decenas de miles de hinchas que concurrieron al estadio ese día, la gran mayoría de ellos con las cámaras de sus celulares apuntando al campo de juego, explotando de alegría cuando Messi levanta la Copa tan ansiada.

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El Mundial de Qatar 2022 significó la tercera consagración de la historia para la Selección argentina luego de las estrellas ganadas en 1978 y 1986. Sin embargo, ya es parte del pasado y los dirigidos por Lionel Scaloni piensan seriamente en el próximo objetivo: la edición 2026 que comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio.

Tras la cancelación de la Finalissima ante España, este martes se confirmó que el conjunto nacional jugará un amistoso ante Guatemala el 31 de marzo con el objetivo de continuar su preparación y, además, despedirse del público argentino antes de la gran cita.

La agenda en el Mundial 2026

Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina:

* Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City).

* Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas).

* Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas). (Fuente: TN).