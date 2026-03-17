Susbielles analiza denunciar a quienes difundieron noticias falsas sobre una alerta roja para Bahía

El intendente Federico Susbielles aseguró en un video que dio instrucciones a la Asesoría Letrada para que evalúe la posibilidad de denunciar penalmente a quienes difundieron noticias falsas sobre una supuesta alerta roja para Bahía Blanca.

Durante el fin de semana, un influencer uruguayo conocido como Helber Lavecchia, que en las redes se presenta como músico y compositor, aseguraba que nuestra ciudad se encontraba bajo una alerta inminente y recomendaba a los bahienses huir de la zona.

El video se viralizó a través de las redes sociales y causó temor entre la población, ya que se anunciaba una alerta roja similar a la emitida el 7 de marzo.

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“Incluso ayer entrada la noche difundían que la ciudad estaba ante un peligro de inminente con alerta roja roja, que como les dije el domingo, no era real”, criticó el jefe comunal.

El Municipio seguirá trabajando, siguiendo las contingencias y haciendo todos los esfuerzos para que Bahía “esté unida y con el afán y el deseo de salir adelante”.

Además agradeció a todos los que "trabajaron para morigerar el impacto de las contingencias climáticas y cuidar a los bahienses. También a los medios de comunicación por su tarea de difusión responsable y a nuestra comunidad por su comprensión y estar siempre atenta a la información distribuida", puntualizó.