Llovieron unos 30 milímetros y la ciudad salió de la alerta amarilla por tormentas

El viento persistirá un tiempo más. Foto: archivo La Nueva.

Si bien todavía llueve en algunos sectores, el Municipio informó sobre las 7 de la mañana que la ciudad salió de la alerta amarilla por tormentas.

De todas maneras, aún permanece la advertencia por vientos hasta horas del mediodía, según indica el Servicio Meteorológico Nacional.

Luego de cerrar la jornada del lunes con la previsión de una doble alerta amarilla por tormentas y vientos, la ciudad superó la primero casi sin inconvenientes de gravedad. Según fuentes oficiales se realizaron varias tareas a lo largo del lunes para minimizar el impacto de las condiciones climáticas.

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En este sentido, la comuna indicó que operarios trabajaron en varios de los desagües distribuidos a lo largo y lo ancho de la ciudad, además de otras tareas vinculadas directamente con el personal de las delegaciones.

Desde Defensa Civil se informó que se recibieron únicamente dos llamados, ambos vinculados a filtraciones de agua en viviendas producto de inconvenientes en techos.

No se registraron evacuados hasta el momento y todas las dependencias municipales se mantuvieron alistadas durante el tiempo que duró el alerta.

Alerta amarillo hasta el mediodía de hoy

Según el Servicio Meteorológico Nacional las áreas comprendidas por Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino y Monte Hermoso se encontrarán bajo vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Recomendaciones:

1- Evitá salir.

2- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5- Tené precaución al conducir.