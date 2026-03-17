El influencer que sostuvo que había alerta roja para Bahía asegura que el video fue "editado"

El influencer uruguayo Heber Lavecchia, que se hizo conocido en la ciudad durante el fin de semana por haber publicado un video donde advertía la existencia de una alerta roja para Bahía Blanca y buena parte de la provincia por tormentas severas, aseguró que fue hackeado y que desconocidos editaron el video que se hizo viral.

En diálogo con La Nueva, Lavecchia sostuvo que el video "fue cortado en partes y subido a una plataforma sin su consentimiento".

Consultado sobre los motivos por los que habló de una alerta roja, sostuvo que desconocidos le "grabaron un directo en Tik Tok y lo editaron y varios cayeron sin preguntarme", explicó.

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En el video en cuestión, el hombre decía que el 17 de marzo Bahía iba a estar en alerta roja y se lo escucha mencionar que "las primeras horas van a ser terribles, con fuertes vientos".

También alude a que en el área afectada por las alertas "opera" la geoingenieria y manipulación del clima, la cual afectaría a buena parte del país.

"No hay marcha atrás: se prevén muchas precipitaciones pero lo peor se lo lleva Bahía Blanca. Si tienen amigos o familia ahí díganles que se vayan y no esperen a ver qué pasa", se escucha en el video viral.

Esta mañana el intendente Federico Susbielles sostuvo que le pidió a la Asesoría Letrada del Municipio que analice la posibilidad de presentar una denuncia penal contra quienes emitieron una alerta roja que era falsa, por sembrar pánico en parte de la población.

El principal apuntado es Lavecchia por el video que ahora asegura que fue editado. En sus redes se presenta como músico, cantante y compositor, aunque sube videos con noticias en las que habla de la manipulación del clima y otras teorías conspirativas.