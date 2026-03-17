Fuerte impacto de la tormenta en Coronel Suárez y Tres Arroyos

La alerta vigente en gran parte de la Provincia complicó a varias ciudades de la región, como Coronel Suárez y Tres Arroyos, donde las lluvias superaron los 100 milímetros.

"La situación está complicada. Ayer la lluvia prácticamente no paró. Tenemos varios focos abiertos porque continúa lloviendo; no es algo de un solo día, la situación va a permanecer toda la semana", señaló Pablo Garate, en diálogo con Panorama, por LU2.

El intendente de Tres Arroyos —partido en el que se encuentra vigente una alerta naranja por tormentas hasta el mediodía— contó que "en algunas casas ha entrado agua. No tenemos evacuados por ahora pero se está preparado el Polideportivo por si se necesita. Tenemos suspendidas las clases, naturalmente, y muchas actividades restringidas".

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También mencionó que "tenemos registros de que, solo anoche, superamos los 100 milímetros" y señaló que "en Claromecó la situación es más compleja porque no tiene desagües pluviales. Estamos trabajando con Defensa Civil y las unidades sanitarias en los barrios para atender las circunstancias".

Por su parte, Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez, detalló que "los canales funcionaron bien, pero en Sierra de la Ventana llovieron más de 110 milímetros y el agua va a estar llegando, ese es el peligro que tenemos. Si sigue lloviendo, vamos a tener peligro de desrborde de los canales".

Allí cayeron unos 65 milímetros y rige una alerta amarilla por tormentas hasta el mediodía.

"A las 5 comenzó a diluviar, pero el problema no es el agua, sino la cantidad que cayó en menos de una hora. Estamos reunidos y revisando todos los barrios; en algunos lugares, el agua llegó hasta el borde de la puerta", amplió.

"Tuvimos que evacuar a algunas personas, pero sin mayores riesgos", agregó Moccero.

Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

Bajo alerta naranja, el SMN indicó que "el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual".

Mientras que por alerta amarilla, el ente señaló el "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual".