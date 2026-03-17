Mar del Plata suspendió las clases de este martes a la mañana por la alerta naranja

El partido de General Pueyrredón decidió, en virtud de las condiciones meteorológicas previstas en su región —que incluyen una alerta naranja por tormentas hasta el mediodía—, suspender las clases en el turno mañana.

En tanto, prevé una reunión a las 10 para evaluar la situación y definir si la medida preventiva se extiende al turno tarde, cuando pasen a alerta amarilla.

"Ante el alerta meteorológico vigente en la región, decidimos suspender las clases del turno mañana en todo el Partido de General Pueyrredon para este martes 17 de marzo. Tomamos esta decisión para resguardar a toda la comunidad educativa, reducir la circulación en la ciudad y poder dar respuesta rápida si la situación lo requiere", comunicó el intendente Agustín Neme.

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El jefe comunal del partido, que tiene a Mar del Plata como ciudad cabecera, indicó que "eesde el inicio del alerta activamos el Comité de Emergencias y dispusimos guardias especiales en las áreas municipales que pueden intervenir ante cualquier eventualidad".

Y señaló que por cualquier emergencia, la comunidad puede comunicarse al 103 Defensa Civil, 911 Policía, 100 Bomberos y 107 SAME.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, bajo alerta naranja "el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 90 mm, que pueden ser superados de forma puntual".

Mientras que comn alerta amarilla, indicó que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual".