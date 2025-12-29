Inocencia Fiscal: el Banco Nación confirmó que aceptará dólares "cara chica"

El Banco Nación confirmó que aceptará dólares de todas las series y estados, incluidos los famosos “cara chica”, una vez que la Ley de Inocencia Fiscal quede reglamentada.

La medida se suma a la extensión indefinida del programa de recambio de billetes estadounidenses viejos, deteriorados o manchados, que el Banco Central (BCRA) habilitó desde noviembre pasado. Así, los clientes pueden llevar dólares antiguos a ventanilla, sin importar el diseño ni el estado físico, y los bancos los reciben, verifican su autenticidad y los envían al BCRA para su recambio.

El proceso es sencillo: los bancos reciben los billetes, los chequean y los trasladan al BCRA, que luego los manda a Estados Unidos para su destrucción y trae nuevos ejemplares. Este servicio no tiene costo para las entidades, a diferencia del sistema anterior, donde debían recurrir a intermediarios privados.

Desde la publicación de la Comunicación “A” 8352, la recepción de estos billetes quedó autorizada de manera permanente, al eliminar la fecha límite que vencía el 31 de diciembre de 2025. Ahora, no hay restricciones por antigüedad ni estado físico.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Congreso sancionó la Ley de Inocencia Fiscal la semana pasada, una norma que busca facilitar la regularización de dólares que estaban fuera del sistema financiero. Sin embargo, la ley todavía no entró en vigencia: falta la promulgación y publicación en el Boletín Oficial.

Mientras tanto, el Banco Nación informó que aceptará “dólares del colchón” sin objeciones cuando la ley esté vigente.

Para cambiar dólares viejos, hay que presentar billetes con más del 50% de su superficie, con la denominación y las medidas de seguridad visibles. Los bancos cuentan los billetes uno por uno y verifican que sean auténticos antes de depositarlos. Se aceptan billetes rasgados, sucios, gastados o desfigurados, pero no mutilados ni fajos con subdivisiones internas.

El sistema ya funcionaba desde agosto del año pasado, cuando el BCRA lo implementó para facilitar la regularización de activos. Quienes tenían dólares no declarados y los sumaron al programa de exteriorización pudieron regularizar su situación hasta el 8 de noviembre. (TN)