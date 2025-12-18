Todos los detalles del proyecto que impulsa el uso de los “dólares del colchón”

El proyecto de ley Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario, conocido como “inocencia fiscal”, que busca incentivar el uso de los “dólares del colchón”, obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

El texto oficial propone cambios en el Régimen Penal Tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la declaración del Impuesto a las Ganancias para las personas humanas.

De esta forma, la gestión de Javier Milei busca que la remonetización de la economía se produzca tanto en dólares como en pesos. La propuesta había sido enviada al Congreso por el Ejecutivo en junio.

El proyecto de ley Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario, conocido como “inocencia fiscal”, es una iniciativa que apunta a redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El objetivo central es simplificar los procesos impositivos, bajar la conflictividad judicial y promover la regularización voluntaria de los contribuyentes, en especial de aquellos que tienen dólares fuera del sistema financiero.

De esta forma, el esquema les permitiría reingresar esos fondos sin multas ni sanciones penales.

La iniciativa introduce una reforma en el Régimen Penal Tributario. En primer lugar, actualiza los montos que determinan los delitos fiscales. Por ejemplo, el piso para la evasión simple subirá de $1,5 millones a $100 millones, y para la evasión agravada de $15 millones a $1000 millones.

También se incorpora un mecanismo que permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda e intereses antes de que se formule la denuncia.

Si el proceso ya se inició, podrá cerrarlo con el pago total más un 50% adicional dentro de los 30 días. Esta posibilidad solo podrá usarse una vez por persona o empresa.

El proyecto, además, apunta a reducir los plazos que tiene el Estado para revisar y reclamar impuestos. Se propone un esquema de tres, cinco o diez años, según el nivel de cumplimiento del contribuyente.

El proyecto de ley de inocencia fiscal propone la creación de un Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas físicas con ingresos de hasta $1000 millones anuales y patrimonios menores a $10.000 millones

“La gente que adhiera pagará Ganancias solo por la facturación, independientemente de su variación patrimonial. Esto significa que ARCA solo cobrará el impuesto por lo facturado por ese período, sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio ni su consumo personal”, explicó meses atrás el entonces titular del ARCA, Juan Pazo. (TN)