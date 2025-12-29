Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.489,39 para la venta y de $1.434,33 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,31 % en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue quedó en $1.556,00 (+0,65%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.535 (+0,30%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.924,00 (+0,30%); el MEP cotiza a $1.486,79 (0,00%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.528,81 (-0,56%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 571 puntos básicos (-0,30%).